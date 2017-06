Goede vangst tijdens Haring Party MKB netwerk Roosendaal

MKB Roosendaal is een netwerk dat meer dan 200 leden telt en elk jaar zes netwerkbijeenkomsten organiseert. Hoofdoel is netwerken, maar er zijn inmiddels ook veel bekende Nederlanders geweest die een inspirerende spreekbeurt hebben gehouden.

Vaak wordt op de actualiteit ingespeeld of een thema besproken. Het MKB netwerk is er voor de ZZP’er tot bedrijven met 200 werknemers. Er wordt tevens over de gemeentegrens heen gekeken. Voorzitter Jan Simons: "Onlangs hadden we bij Breda International Airport een avond georganiseerd in samenwerking met MKB Etten-Leur. Op die manier beogen we onze doelgroep te vergroten. Gezien het succes gaan we ook andere clubs in de regio benaderen."

Happen en helpen

Elk jaar kiest het MKB netwerk een goed doel. Dit jaar ondersteunt men het WVS-team dat deelneemt aan de ColSensation. Om dit team te begeleiden is extra geld nodig. Het evenement valt onder de stichting ‘Team Doelbewust’. Door het beklimmen van de Mont Ventoux wordt geld ingezameld voor de strijd tegen kanker. Projectleider Adrienne Ogier van WVS is voortrekker voor dit evenement.

"Het is mooi om te zien dat medewerkers en werkleiders samen werken naar een gezamenlijk doel. Op 15 september zijn 21 mensen klaar om de Mont Ventoux te beklimmen, te voet of met de fiets. Iedereen heeft er hard voor getraind en geld ingezameld. De motivatie om er voor te gaan is geweldig." Dat WVS hiermee zich op positieve wijze profileert mag best benadrukt worden.

Er wordt niet alleen gepraat, gegeten en gedronken. Zo heeft het WVS-team een Mont Ventoux Challenge opgezet. Het gaat erom wie het snelst de laatste 200 meter van de berg beklimt. Dit wordt op professionele wijze op de computer gesimuleerd.

Burgemeester Jacques Niederer komt niet alleen voor het protocol van het happen van de eerste haring, maar stapt ook op de fiets om bergop te trappen, een mooi gebaar dat de sfeer van de avond kenmerkt. Golfpro Edwin Derksen heeft een torentje wasmachines op laten stellen waarvan de trommel open staat. Veel aanwezigen proberen de bal in de trommel te chippen, uiteraard tegen betaling voor het goede doel.

Resultaat

Dat de avond een succes was bleek uit de ontspannen sfeer waarbij volop ruimte tot netwerken was. MKB Netwerk Roosendaal is een hechte club ondernemers die elkaar graag regelmatig ontmoet. Dat ondernemers resultaat gericht zijn blijkt tevens uit het feit dat 1.540 euro voor het goede doel werd opgehaald. De traditionele Haring Party kan met recht spreken van het binnenhalen van een goede vangst in het netwerk.