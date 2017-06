Waspunt gaat wassen voor Halderbergse Wmo’ers

De strijk moet nog wel door de mensen zelf of hun mantelzorgers gedaan worden, maar volgens wethouder Jan Paantjens zullen velen blij zijn met de overeenkomst. Halderberge krijgt verder een ton meer voor de periodetarieven en daarmee komt de bijdrage op anderhalf miljoen euro te staan.

Halderberge heeft in opdracht van de rechter haar beleidsregels voor de Wmo aangepast. Vorig jaar bleek dat Halderberge de zorgaanbieders teveel ruimte heeft gegeven om te bepalen wat er gedaan moet worden om ‘een schoon en leefbaar huis’ te realiseren, terwijl dit haar eigen verantwoordelijkheid is.

Dat bleek na twee rechtzaken over de wijze waarop Halderberge de verdeling van huishoudelijke hulp invult. Zowel de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als door de Rechtbank Zeeland West-Brabant uitspraken gedaan over hulp bij het huishouden.

Koffie

"Schoon en leefbaar is te abstract", zo legt wethouder Jan Paantjens uit. "We moesten veel duidelijke aangeven wat we van de zorgaanbieder verwachten. Alleen dan kan de klant zelf beoordelen of er naar behoren wordt schoon gemaakt. Bijvoorbeeld het recht op een schone keuken… Wat is schoon? Is dat het aanrecht? Is dat de bovenkant van de kastjes? Dat soort dingen zijn nu goed vastgelegd."

Volgens Paantjens heeft dit nieuwe beoordelingssysteem als voordeel dat er bij niet goed functioneren er sneller ingegrepen kan worden. "Daarentegen is het wel zo dat het systeem ervoor zorgt dat sommige mensen bijvoorbeeld een kwartiertje minder hulp krijgen. Dat valt niet altijd goed, want vaak is dat de tijd waarin er nog even gepraat en een kopje koffie gedronken wordt. De mensen die meteen met het nieuwe systeem te maken hebben gekregen ervaren dat niet zo en zijn in principe heel tevreden", zegt Paantjens.

"Ook de partijen met wie we recent gesproken hebben, onder andere de KBO, zijn heel tevreden. Voor degenen die wat meer hulp willen, bijvoorbeeld voor de voor- en najaarsschoonmaak, hebben we de Dienstencheque. Mensen kunnen die voor vijf euro (per uur) aanschaffen."

Was

De gemeente Halderberge gaat wat de Wmo betreft verder in zee met Waspunt. "We zijn met dit bedrijf tot een akkoord gekomen. Zij gaan de was doen voor inwoners van Halderberge die daar een indicatie voor hebben. Het principe is simpel; de vuile was wordt opgehaald en wordt keurig schoon weer bij de mensen thuis afgeleverd. Voor velen zal dit een flinke last minder zijn. Overigens behoort het strijken nog niet tot de mogelijkheden", besluit de wethouder.