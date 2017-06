Hij is al enkele jaren het boegbeeld van de lokale VVD in Roosendaal. In 2014 werd hij verkozen tot wethouder en is hij verantwoordelijk voor onder meer de binnenstad, mobiliteit, bereikbaarheid en vergunningen.

In de periode van 2006 tot 2008 was hij eerder bestuurder voor de VVD in een coalitie met PvdA en de Roosendaalse Lijst. Daarvoor was hij inspecteur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.