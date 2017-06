'OM eist vier maanden cel voor kilo cocaïne in auto Breda'

Dat meldt BN De Stem.

In oktober 2013 werd de man tijdens een verkeerscontrole in Breda gepakt. Hij had een tas met cocaïne onder de bijrijdersstoel verstopt.

De zaak wordt pas zo laat behandeld doordat de man in de tussentijd ook in Frankrijk is opgepakt met drugs in zijn auto. Hier heeft hij drie jaar cel voor gekregen. In het verleden heeft de man ook al eens zeven jaar cel gehad.

De rechtbank in Breda doet op 6 juli uitspraak over de zaak.