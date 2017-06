Commissaris van de Koning onder indruk bij werkbezoek Roosendaal

Naast het bestuurlijk overleg met het voltallige college van burgemeester en wethouders was er ruim de tijd ingepland voor twee werkbezoeken. Het eerste bezoek vond plaats in vmbo-school Da Vinci College aan de Bovendonk. Van de Donk was erg te spreken over de rondleiding door alle sectoren die hij kreeg van twee leerlingen.

Daarna bezocht het gezelschap staalconstructiebedrijf De Kok in Heerle. Tevreden constateerde hij dat goede familiebedrijven die verankerd zijn in de samenleving ook in de toekomst succesvol zullen zijn als ze, zoals in dit bedrijf, blijven innoveren en inspelen op hun opdrachtgevers.

Bij beide werkbezoeken viel op dat Van De Donk zeer belangstellend was en zich betrokken voelde bij datgene dat hij bij het bezoek voorgeschoteld kreeg.