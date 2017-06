Politie krijgt 23 tips over dode man in Nispen na Opsporing Verzocht

In bijna alle tips werden namen van de man genoemd. Veelal ging het daarbij om verschillende namen, maar in enkele gevallen werd dezelfde naam genoemd. Het onderzoeksteam gaat alle tips natrekken. Omdat dit nogal wat tijd in beslag neemt, is nog niet bekend of de gouden tip er ook tussen zit.

Behalve foto’s van het slachtoffer werden in Opsporing Verzocht ook afbeeldingen getoond van sieraden die de man droeg. Inmiddels is uit het onderzoek van de politie vast komen te staan dat de man zo goed als zeker door een misdrijf om het leven is gekomen.