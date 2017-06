Roosendaal, Halderberge, Rucphen Opsporing Verzocht vertoont foto’s dode man Roosendaal De man die op woesndag 14 juni dood werd gevonden aan de Turfvaartsestraat in Roosendaal, is vermoord. De politie tast na een week echter nog altijd in het duister over de identiteit van de dode man. Daarom zijn dinsdagavond foto’s van het lichaam getoond in Opsporing Verzocht.