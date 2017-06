Man overleden bij aanrijding tussen trein en auto in Brabantse Hoeven

Dit meldt de politie in Roosendaal maandag. De botsing was op een bewaakte spoorwegovergang. De auto is een eind over het spoor meegesleept.

Volgens de politie zat er één persoon in de auto. Over de toedracht van het ongeval is verder nog niets bekend.

Een traumahelikopter werd ingezet, maar dat mocht niet baten. De technische recherche en de verkeersongevallenanalyse deden ter plaatse onderzoek naar het ongeval. Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond.

Treinverkeer

Rond 12.00 uur heeft de gemeente in samenwerking met ProRail de passagiers uit de trein gehaald.

ProRail repareert nu het spoor, waardoor er volgens Omroep Brabant tussen Zevenbergen en Oudenbosch tot 21.30 geen treinen rijden. Reizigers uit Rotterdam die naar Roosendaal moeten, kunnen omreizen via Breda. De vertraging loopt op tot een half uur.