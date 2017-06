Buurt krijgt geen gelijk in zaak Wielerbaan Oudenbosch

Dat heeft de rechter bepaald. De grond bleek in 2014 vervuild te zijn en de bewoners eisten een schadevergoeding van de gemeente Halderberge. Deze was het daar echter niet mee eens. De buurt spande een rechtzaal aan, maar Halderberge is recent door de rechter in het gelijk gesteld.

Dat betekent dat Halderberge eveneens geen rapport hoeft op te laten stellen. Planschade is immers niet aan de orde. Het ging overigens om een vervuiling die niet schadelijk is voor het milieu of de volksgezondheid.