Twee dagen petanque op Tongerloplein

Stichting RoosenBoule organiseert op vrijdag en zaterdag een tweetal toernooien, te beginnen met het bedrijventoernooi op de vrijdagavond.

"Het weekend na de Roosendaalse kermis toveren we het plein om in een grote jeu de boulesbaan", aldus voorzitter Jan Maas. "Op die manier kunnen we alle teams mee laten doen. Vrijdagavond vanaf 19.00 uur is het plein traditioneel het domein van bedrijven en instellingen die onder het genot van een hapje en een drankje strijden om de eer en de prijzen. Voor dit ideale bedrijfsuitje is de inschrijving inmiddels geopend."

Vorig jaar deden maar liefst 46 organisaties mee. Petanque is sinds een aantal jaren erg populair geworden. Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt het spel in tal van Europese landen gespeeld naast bakermat Frankrijk. Opvallend is dat Franse toeristen er voor gezorgd hebben dat het spel wereldwijd aan bekendheid heeft gewonnen. Inmiddels wordt petanque ook beoefend in onder meer Amerika en Azië.

Tongerloboule

De zaterdag is vanaf 10.00 uur gereserveerd voor alle jeu de boulesteams die het spelletje een warm hart toedragen. Tijdens het tournooi, dat voor dit evenement TongerloBoule wordt genoemd, wordt er door elk team van drie spelers vijf wedstrijden gespeeld, gevolgd door een halve finale en een finale.

Het winnende team mag zich met recht petanquekampioen van Roosendaal noemen, gezien het al jarenlange hoge niveau van de deelnemers. Daarnaast wordt er gestreden om het tireerkampioenschap, een spectaculair onderdeel van deze sport.

Mensen die mee willen doen, kunnen zich inschrijven op de de website. De inschrijving voor TongerloBoule start op zaterdag 26 augustus vanaf 10.30 uur.