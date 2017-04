Geen rubberen korrels voor kunstgrasveld KV Juliana

Roosendaal, Halderberge, Rucphen Geert Wilders bedankt Willebrordse kiezers met taart Een warm welkom voor Geert Wilders in Sint Willebrord, op witte donderdag in gemeenschapshuis De Lanteern. Een bezoek om zijn stemmers te bedanken met taart voor het vertrouwen in zijn partij tijdens de landelijke verkiezingen in maart.