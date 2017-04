Bouwproject Roosdregt krijgt eindelijk vervolg

Op de hoek met de Torenstraat komen nog eens vijf patiowoningen en op het grasveld staan 21 rijwoningen worden gepland. Het idee van bouwproject Roosdregt dateert alweer van 2008. Vanwege de crisis bleef het lange tijd onzeker of er gebouwd zou gaan worden. Uiteindelijk kwamen er in 2011 vijf woningen en twee patio’s en in 2016 nog eens zes woningen.

Inbreiden

“Dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden aan de Laan van Luxemburg en de Doctor van Dregtstraat is een heuglijk feit. Lange tijd is er gedacht dat dit nieuwbouwproject Roosdregt nooit meer tot ontwikkeling zou komen. Na de succesvolle verkoop, vorig jaar, van de gebouwde zes rijwoningen, is het vertrouwen terug om de rest van het plan tot uitvoer te brengen”, schetst wethouder Toine Theunis de ontwikkelingen.

Op die manier vindt in het centrum weer een stukje inbreiding plaats, waardoor beschikbare grond gebruikt wordt voor het bouwen van nieuwe woningen. Het gaat daarbij om vijf patiowoningen, waarbij de gebruiksfunctie van de woning op de begane grond komt, met daarop een verdieping. De 21 rijwoningen bestaan uit twee lagen en een zolderverdieping.

Flexibel

Daco Bokx van Bemog Projektontwikkeling BV, is uitermate positief over de ontwikkelingen. "We hebben inderdaad onze plannen vanuit het verleden bij moeten stellen, maar hebben vorig jaar bij de zes gebouwde woningen geleerd dat je in de huizenmarkt veel flexibeler ten opzichte van de kopers moet acteren."

Bokx doelt daarmee op het inspelen van de wensen van de kopers. “Doordat we de woningbreedtes variabel zijn, ontstaat er diversiteit in het woonoppervlakte, maar ook in de uiteindelijke financiering. Dat geldt met name voor de rijwoningen. Iedere woning is voorzien van een grote tuin en er wordt op eigen terrein voor alle bewoners parkeerruimte gemaakt."