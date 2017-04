Werk aan doorgaande route Oudenbosch begonnen

De komende maanden gaat het hele centrum in fasen op de schop. Voorlopig blijft het centrum ongemoeid om het toeristisch seizoen zo min mogelijk te verstoren.

De gemeente en aannemer Gebr. Oomen zetten in op optimale communicatie, onder andere door middel van een speciale app die aangeeft het het centrum te bereiken is. Harteveld is blij dat er top op heden praktisch geen klachten binnen zijn gekomen. “We hebben zelfs heel veel complimenten gehad over de bewegwijzering”, vult burgemeester Jobke Vonk aan.

​Fasen

Al jaren wordt er binnen de politieke agenda gesproken over de aanpak van de doorgaande route in Oudenbosch. Nu de rondweg gereed is, is dit de volgende stap voor Halderberge. Het komende jaar wordt het werk is fasen uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn op twee plaatsen tegelijk opgestart. Momenteel is de Zandeweg afgesloten vanaf de kruising West-Vaardeke tot aan de rotonde bij de Spuilaan – Duiventoren. Daar is het werk gestart in de richting van Oud Gastel. Tegelijkertijd is ook het werk aan de St. Bernaertsstraat vanaf de kruising Stationsstraat tot aan de kruising Bosschendijk – Beukenlaan in de richting van Hoeven gestart.

De straten Markt, St. Bernaertsstraat, Stationsstraat en Molenstraat blijven tot halverwege augustus bereikbaar via de Oudenbossche Koepelbaan en Vaartweg alsmede via de Bornhemweg, het Wilhelminaplein en de Julianalaan.

Toeristen

Na de zomervakantie, wanneer de gehele Bosschendijk en de weg vanaf het Kuivezand tot en met Zandeweg gereed zijn, wordt het centrumgedeelte aangepakt. Op deze manier kunnen de evenementen gewoon doorgaan en hebben toeristen en dagjesmensen het minste last van de werkzaamheden.

Klachten

Nu de eerste week erop zit, blikt Harteveld terug: “Ondernemers zijn natuurlijk nooit blij met zulke grootscheepse projecten, maar ze hebben alle begrip. Onze omgevingsmanager heeft contact gehad met alle ondernemers in het gebied. Ze geven aan graag op de hoogte gehouden te willen worden, maar tot op heden zijn er geen klachten."

Ook bij de twee bouwketen die dagelijks tussen 13.00 en 13.30 uur bereikbaar maar zijn is er slechts een klacht binnengekomen over parkeren. "Telefonisch kwamen er een aantal vragen binnen, maar al met al kunnen we spreken van een soepele start.Hoe dan ook blijven we er bovenop zitten om dit zo te houden.”