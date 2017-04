Geert Wilders bedankt Willebrordse kiezers met taart

Maar liefst 38,9 procent van de kiezers uit de gemeente Rucphen stemde op zijn partij, de Partij voor de Vrijheid (PVV). Behalve een woord van dank was Wilders deze avond op zoek naar geschikte kandidaten om zijn fractie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te vertegenwoordigen.

Slechts 90 aanhangers mochten bij De Lanteern naar binnen. De rest wacht geduldig rijen dik in de goed beveiligde Dorpsstraat. Een massaal applaus volgt het op het moment dat Wilders binnenkomt. De partijleider laat zijn aanhang nog even wachten en brengt een bezoekje aan het kleinste kamertje van De Lanteern.

"Willebrord is jullie dorp, jullie gemeente en jullie land. En wij hebben bij jullie het hoogst gescoord tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Daarom doen we juist hier, op Sint Willebrord, het dorp met de meeste PVV-stemmers, de aftrap voor onze campagne. We willen volgend jaar meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen en daarvoor zoeken we kandidaten in diverse gemeentes, waaronder in de gemeente Rucphen. Je hoeft geen politieke ervaring te hebben. Onze mensen krijgen een opleiding om deel te nemen aan de politiek en onze standpunten uit te dragen", sprak Wilders de menigte toe.

Taart

De aanwezigen juichen de partijleider toe en Wilders heeft nog een verrassing in petto: een taart. Als dank voor de stemmen. Wilders snijdt de taart en deelt die uit. Als hij het mes weglegt wordt dit 'wapen' direct weggeritst door een bewakingsman. Wilders wordt omringt door bewakingsmannen. Als Wilders het pand verlaat, krijgt hij wederom applaus maar nu van de honderden mensen in de Dorpsstraat. Sympathiek schudt hij ze de hand terwijl de politie en bewaking hun uiterste best doen om de menigte niet te dicht bij deze leider te laten komen. Overigens zijn de toegangswegen geblokkeerd door trucks en bussen.

Al jaren scoort de PVV goed in Noord-Brabant, maar nergens zo goed als in de gemeente Rucphen. Als grote winnaar in deze gemeente hoopt de fractieleider hier goede kandidaats raadsleden te vinden voor deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En potentiële kandidaten zijn deze avond zeker aanwezig tussen de honderden fans.