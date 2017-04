Muskusrattenklem blijft in gebruik na ongeval met hond

"We vinden het heel vervelend wat er is gebeurd, maar het is echt uitzonderlijk dat een ander dier dan een muskusrat in de klem terecht komt", geeft woordvoerder Peter van den Bosch van het waterschap aan.

De vallen worden normaal op zo'n dertig tot vijfendertig centimeter in het water bevestigd. "We plaatsen de klemmen alleen als er echt muskusratten voorkomen in het water. Het is niet dat deze vallen overal zitten", benadrukt Van den Bosch.

Brabantse Delta onderzoekt voorval en bekijkt of het nodig is om bijvoorbeeld waarschuwingsbordjes te plaatsen, zodat hondenbezitters worden gewaarschuwd hun dier daar niet te laten zwemmen.

Eerdere voorvallen

Het is overigens niet de eerste keer dat een hond klem raakt in een val. In 2010 gebeurde een soortgelijk incident in de Tolbergvijvers. Een labrador nam toen een duik in het water en raakte toen met zijn poot verstrikt. Een dierenarts moest het onfortuinlijke slachtoffer toen bevrijden. Datzelfde jaar vond een kind twee vallen in de Kikkerpoel in Moerstraten bij het spelen in het water.

Omwonenden trokken toen aan de bel, omdat zij de klemmen erg gevaarlijk vonden voor de jeugd die graag in de Kikkerpoel rondstruinde. Hoewel een hond of een ander dier ook gewond kan raken door de muskusrattenklem, geeft Brabantse Delta aan dat de vallen voor hen meestal niet dodelijk zijn.

Zeldzaam

"Het is geen wolvenklem en hij staat alleen afgesteld op de grootte van een muskusrat", geeft Van den Bosch aan. De woordvoerder blijft erbij dat dergelijke ongelukken met andere dieren bijna niet voorkomen.