Toekomst spoorwegovergang Spiekestraat onzeker

De gemeente Rucphen heeft inmiddels uitvoerig onderzoek gedaan naar de gevolgen van de sluiting van het omstreden spoorwegpunt. Daarbij zijn ook de financiële consequenties in kaart gebracht.

Die blijken aanzienlijk en lopen op tot boven de 800.000 euro.

"Het blijkt veel duurder dan verwacht als we mensen moeten gaan compenseren", geeft Matthijssen aan. Het gaat met name om agrariërs die straks kilometers moeten gaan omrijden om hun akkers of weilanden te bereiken.

Geen draagvlak

Ook hebben omwonenden van de Spiekestraat aangegeven dat zij niets zien in opheffing van de spoorwegkruising. "We zien dat er totaal geen draagvlak is om tot deze maatregel over te gaan en we vinden het belangrijk om met hun mening rekening te houden", benadrukt Matthijssen.

Ook aan het aanpassen van de overweg hangt een stevig prijskaartje. In dat geval dient de rijbaan van de Spiekestraat haaks te worden aangesloten op de spoorovergang. Op dit moment is het kruispunt en de weg tussen de rails en de weg relatief gevaarlijk vanwege de diagonale ligging van de Spiekestraat ten opzichte van de overweg. Aan deze maatregel hangt een prijskaartje van 728.000 euro.

Wijsheid

Spoorwegbeheerder ProRail gaf eerder aan de overweg het liefste te willen sluiten. Saneren kan alleen als de gemeente het daar mee eens is. "We wachten nu vol spanning op de reactie van ProRail en dan kijken we verder wat wijsheid is", geeft Matthijssen aan. Het dossier over de spoorwegovergang sleept al jaren. Sinds 1990 wordt al gesproken over opheffing.

In 2012 kwam de discussie opnieuw op gang, nadat een 80-jarige fietser uit Roosendaal om het leven kwam op het spoor. Hij kwam met zijn rijwiel ten val en werd daarna overreden door een trein. In het verleden nam de gemeente al maatregelen om de overgang veiliger te maken.

Zo mag alleen bestemmingsverkeer door de Spiekestraat rijden. Ook passeren veel fietsers en voetgangers de overweg. Bordjes manen mensen die op de fiets komen om lopend het spoor te passeren, zodat zij niet met hun wiel blijven haken in de geul.