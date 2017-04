Boerenfestival is dag met een gouden randje

De dag trok veel publiek, de fietsenrekken stonden vol en er was voor iedereen heel wat te beleven. Kinderen konden brood bakken, een kunstkoe melken en kuikentjes aaien.

Boeren uit de omgeving verkochten er hun streekproducten zoals eieren, asperges, aardbeien, honing, jam en vlees van het Beekdalvarken. Ook het ambachtelijke ijs vond gretig aftrek op deze warme dag. Bij Melkveebedrijf Van Wezel konden de mensen een kijkje nemen in de stallen en om 14.30 uur mochten de koeien, onder grote belangstelling van de bezoekers voor het eerst van het jaar weer de sappige groene wei in.

Tractoren

Luna Kools die samen met ouders, opa en oma, zus Esmee en haar vriendin, ook Luna geheten, net uit de koeienstal komt zegt: "Ik vind het allemaal best leuk. We gaan kijken wat er allemaal te doen is we krijgen een ijsje van opa.” De grootouders die vooral voor de streekproducten, de eieren en de schnitzels van het Beekdalvarken uit Nispen komen, zeggen lachend: “Eerst kijken dan eten."

In de wei achter het T-huis volgt een border collie gehoorzaam de commando’s op van zijn baas en leidt de schapen over het veld. Af en toe stopt het baasje hem in een met water gevulde zinken teil om hem af te laten koelen. De hond blijft gelaten een poos zitten maar houdt de schapen nauwlettend in het oog. Een mooi gezicht.

Op de paden naast het MEC en de naastgelegen boerderij staan een aantal tractoren uit verschillende bouwjaren opgesteld die veel belangstellende mannelijke bezoekers trekken. De broertjes Thijs (7) en Daan (5) van Dorst steken hun duim op als teken dat ze alles geweldig vinden.

Bovenop de tractor voelen zij zich zichtbaar in hun element. Daan lijkt al een echte boer, maar op de vraag of hij later ook boer wil worden, zegt hij resoluut met zijn vinger op zijn neus: "Nee, het stinkt me teveel bij die koeien."