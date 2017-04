Koninklijke onderscheiding voor Wim van Meel

Na de ledenvergadering waarbij bestuurslid Wim van Meel aftreedt, restte hem een verrassing. Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr stapte de kantine binnen, gevolgd door familie, kennissen en oud-leden. Bij het uitreiken van het lintje kreeg de burgemeester hulp van de vierjarige Jorn, de kleinzoon van Wim en Nelly van Meel.

Lobbyen

Het is 1980 als het gezin Van Meel naar Rucphen verhuist. Het bevalt hen hier prima, maar de drie dochters, fanatieke handbalspelers, missen hun sport. De gemeente Rucphen heeft in Sprundel wel een seniorenteam, maar een jeugdteam ontbreekt. "Dan moeten we dat zelf maar eens oprichten", waren de woorden van pa Van Meel, gericht aan zijn dochters. De meiden gingen hier en daar eens lobbyen en al gauw was er een team van negen vriendinnen gevormd.

"De eerste tien jaar heeft mijn vader enorm zijn best gedaan de handbalvereniging mede op te richten. Daarbij vervulde hij diverse functies", spreekt Ingrid, een van de dochters. Behalve zijn rol bij de oprichting is Wim van Meel ook de grote kracht achter het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi, waaraan alle basisscholen uit de gemeente Rucphen deelnemen.

Fietsvierdaagse

Buiten de opbouw van de handbalclub heeft Van Meel zich verdienstelijk gemaakt voor wijkvereniging Het Watergat, eerst als bestuurslid en daarna als vrijwilliger. Een van de activiteiten die hij voor de wijkvereniging heeft opgezet is het organiseren van een jaarlijkse fietsvierdaagse. Later is deze activiteit, die inmiddels al ruim twintig jaar bestaat, ondergebracht bij handbalvereniging Orion. En nog steeds is Wim van Meel hierbij betrokken. Trouwe fietsvierdaagseliefhebbers treffen hem steevast op zijn vaste stek achter de inschrijftafel in de kantine, het startpunt van de vierdaagse. "Hij zit daar de hele dag, tot de laatste fietser weer binnen is", zegt één van de bestuursleden lachend.

Opbiechten

Nadat Van Meel alle felicitaties in ontvangst heeft genomen, biecht hij in een vertrouwd gesprekje op: "Ik heb zelf nog nooit gehandbald, maar al jong ben ik met deze tak van sport begaan. Het begon met mijn zus die ik samen met een aantal vriendinnen naar de wedstrijden bracht. Later kozen mijn dochters ook voor deze sport in Herrel, want je moet de plaatsnaam het wel goed uitspreken."

Als verklaring waarom hij zelf niet de sport heeft beoefend zegt hij: "Ik had het veel te druk met mijn werk in de agrarische sector." Het kleurt de 72-jarige Van Meel daarom des te meer dat hij naast zijn werk zoveel functies als vrijwilliger vervulde. Al in zijn vorige woonplaats was hij actief in het vrijwilligersleven en momenteel is hij nog steeds druk doende met sponsorzaken bij zijn handbalclub.

Kerk

Naast wijkvereniging, handbal, fietsvierdaagse en schoolhandbaltoernooi, heeft hij zich ook jaren voor de kerk van Rucphen ingezet. Het onderhoud van de technische installaties behoorde tot zijn taken.

Op de vraag of hij het nu rustiger aan gaat doen antwoordt hij: "Ik stop bij het bestuur van Orion, maar dat is nog geen afscheid."