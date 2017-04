De partij haalde 38,9 procent van de stemmen in de gemeente en was daarmee de grootste in Rucphen. De PVV scoort al jaren goed in de provincie Noord-Brabant, maar nergens zo goed als in Rucphen.

Wilders wil verder donderdag kandidaat-raadsleden enthousiast maken om in 2018 met een PVV-afdeling mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rucphen. De voorman van de PVV is om 19.00 uur aanwezig in dorpshuis De Lanteern in Rucphen.