Motorvierdaagse Sint Willebrord gaat op herhaling

Roosendaal, Halderberge, Rucphen Toekomst spoorwegovergang Spiekestraat onzeker Het is nog steeds niet zeker of de spoorwegovergang aan de Spiekestraat in Zegge open blijft of dichtgaat. "Op dit moment werkt ProRail aan een rapport waarbij de belangen worden afgewogen. Daarna gaan we met elkaar praten", vertelt wethouder Laura Matthijssen-de Jong.