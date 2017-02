Loods moet beschikbaar zijn voor alle carnavalsbouwclubs

Aanleiding is de zoektocht naar een nieuwe locatie door bouwclub We Zen Wir De Leste uit Wouw.

Dat in Roosendaal is een loods beschikbaar gesteld aan de in de Stichting Cabod verenigde Roosendaalse carnavalsbouwclubs, zodat zij daar hun carnavalscreaties kunnen bouwen, vinden De Regt en Breedveld en prima zaak.

De randvoorwaarden om carnavalstradities in leven te houden, ook naar de toekomst toe, blijven hiermee immers gewaarborgd. Dat de loods zodanig in trek is dat deze helemaal in gebruik is, stemt het tweetal eveneens tevreden. "Anderzijds bereiken ons ook geluiden dat er nog meer behoefte is aan bouwlocaties", zo schrijven de Regt en Breedveld aan het college.

Particuliere loods

Ze verwijzen daarbij naar de grote carnavalsbouwclub We Zen Wir De Leste uit Wouw, een gezelschap dat ook al jaren meedoet aan de Tullepetaonse Optocht en daarbij al diverse eerste plaatsen heeft behaald.

Momenteel maakt de club nog gebruik van een particuliere loods, maar vanaf komende zomer kan We Zen Wir De Leste daar niet meer terecht. Voor haar bouwactiviteiten voor carnavalsfeest van 2018 is de carnavalsbouwclub dus noodgedwongen op zoek naar een nieuw onderkomen.

Gerechtvaardigd

Zowel de fractie Roosendaalse Lijst als de fractie CDA is van mening dat faciliteiten die met tussenkomst van de gemeente aangeboden worden, beschikbaar moeten zijn voor bouwclubs uit de heel de gemeente Roosendaal. "Dus niet enkel voor de Roosendaalse bouwclubs, maar ook voor de bouwclubs uit Wouw, Heerle, Nispen, Wouwse Plantage en Moerstraten", zo maken De Regt en Breedveld in hun brief aan het college duidelijk.

Een mening die volgens het tweetal ongetwijfeld wordt gedeeld door de verantwoordelijke wethouder Hans Verbraak, getuige diens citaat in een eerder verspreid persbericht door de Gemeente Roosendaal: "Carnaval is een feest waar veel inwoners van Roosendaal aan deelnemen, zowel individueel als in verenigingsverband. Praalwagens zijn zo onlosmakelijk met het carnavalsfeest verbonden, dat we ondersteuning door de gemeente gerechtvaardigd vinden. Want zowel in cultureel als economisch opzicht is carnaval een zeer waardevol feest voor onze gemeente."

Oplossing

De fracties Roosendaalse Lijst en CDA zijn benieuwd of burgemeester en wethouders eveneens vinden dat de carnavalstraditie gefaciliteerd moet worden om het volksfeest in de gehele gemeente Roosendaal in stand te kunnen houden.

Daarnaast willen zij antwoord op de vraag in hoeverre hun veronderstelling klopt dat de loods volledig bezet is en dat er op korte termijn geen ruimte is voor onderdak voor meer bouwclubs. Ook willen de fracties weten of het college bekend is met het verzoek voor bouwruimte van de Wouwse bouwclub We Zen Wir De Leste en of er mogelijk nog meer bouwclubs zijn die problemen hebben met huisvesting en die met een nieuwe bouwloods zouden zijn geholpen.

Verder verzoeken de fracties het college om mee te zoeken naar een oplossing voor het huisvestingsprobleem. Tot slot opperen De Regt en Breedveld namens hun fracties het idee om specifiek voor de dorpen te werken aan een centrale bouwlocatie waarin plaats is voor bouwclubs uit alle dorpen van de gemeente Roosendaal.