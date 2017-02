Verrassende inzichten profielwerkstuk leerlingen Norbertuscollege

Behalve aantonen dat ze op wetenschappelijke leest geschoeid onderzoek kunnen doen, wilden ze ook het belang van Duitse les aantonen en, zo mogelijk, een effectieve lesmethode ontwikkelen. In december hebben ze hun werkstuk ingeleverd.

Niels vertelt over de aanpak van het onderzoek. "We hebben leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen schriftelijk getest. Uiteraard op een basaal niveau. We wilden de leesvaardigheid, de luistervaardigheid en de woordkennis meten. De ongeveer 250 deelnemers uit Roosendaal en zestig deelnemers uit de grensstad Landgraaf hebben nooit Duitse les gehad. De negentig leerlingen uit grensdorp Simpelveld krijgen een uur Duits per week. We hebben de uitkomsten statistisch verwerkt en geanalyseerd. Aan de hand daarvan hebben we conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan."

Verwant

Daan: “We dachten vooraf dat kinderen in de grensstreek het beter zouden doen dan die uit Roosendaal, omdat de eerste groep in de eigen omgeving vaker met Duits in aanraking komt. Dat bleek niet zo te zijn. Alle groepen die we hebben onderzocht deden het boven verwachting goed. Dat komt waarschijnlijk doordat Duits en Nederlands verwant zijn."

"Wel zagen we de leesvaardigheid achterblijven bij de luistervaardigheid en woordkennis", vervolgt hij. "Van de 49 vragen hadden zowel de leerlingen uit Roosendaal als die uit Landgraaf er gemiddeld ongeveer zeven fout, dus we maten geen grote regionale verschillen. De leerlingen uit Simpelveld scoorden wel significant beter: die hadden gemiddeld maar vier fouten. Dus kennelijk werpt het taalonderwijs vruchten af."

Aanbevelingen

En de lesmethode die ze wilden ontwikkelen? "Dat was te ambitieus', bekent Niels. "We hadden onze handen vol met het op poten zetten en uitvoeren van het onderzoek. En we hebben te weinig didactische kennis. Dus daar hebben we maar van afgezien."

Ze komen wel met enkele conclusies en aanbevelingen. Daan: "Basisschoolleerlingen vinden het prachtig om nieuwe dingen te leren en de resultaten uit Simpelveld laten zien dat je wat kunt bereiken met taalles. Jonge kinderen hebben minder last van schroom; ook daarom is het zinvol vroeg met taallessen te beginnen."

Daan en Niels begrijpen dat het lesprogramma geen of nauwelijks ruimte biedt voor meerdere vreemde talen. Daan: "Maar Duits is voor ons land wel een belangrijke taal." Ze adviseren heldere leerdoelen voor Duitse taalles te ontwikkelen. Die ontbreken nu. "Scholen in de grensstreek bedenken nu hun eigen lesmethode en zijn op zoek naar handvatten om dat te doen."

Presentaties

Daan en Niels hebben de beoordeling van hun werkstuk nog niet gehoord, maar gelet op hun enthousiaste aanpak zit dat waarschijnlijk wel goed. Ze gaan in de komende periode op enkele scholen presentaties over hun bevindingen geven. En bij het Nationaal Congres Duits in maart dit jaar gaan ze een workshop houden.