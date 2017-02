Roosendaal, Halderberge, Rucphen

Vragen fractie over voortgang pilot bijstand

In september vorig jaar stelde de fractie-Roosendaalse Lijst schriftelijke vragen over een methodiek om cliënten in de bijstand vaker en intensiever te spreken, waardoor ze beter en sneller kunnen worden toegeleid naar maatschappelijke participatie of naar werk. Nu, ruim vier maanden later, is de fractie benieuwd naar de ervaringen tot op heden.