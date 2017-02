Vragen fractie over voortgang pilot bijstand

De FIP-methode is bedacht door prof. dr. Menno Fenger en staat voor Frequent, Intensief en Persoonlijk contact met de burger. Fenger stelt dat gesprekken met cliënten, die niet louter gericht zijn op de uitkering zelf, positieve effecten als meer uitstroom opleveren.

De methode wordt al in diverse gemeenten succesvol toegepast. Het college gaf eerder al aan enthousiast te zijn en de FIP-methode bij wijze van proef ook te gaan toepassen in een Roosendaalse wijk met een hoog werkloosheidspercentage. Deze toezegging werd later nog mondeling bevestigd door burgemeester en wethouders.

Verwachtingen

Fractievoorzitter Eric de Regt en raadslid Charl Goossens willen nu van het college weten welke wijk er is gekozen om de pilot te draaien, hoe vaak cliënten momenteel worden gesproken en hoe vaak dat in het verleden het geval was. Verder vragen zij wat de verwachtingen van het college zijn – uitgedrukt in percentages – voor wat betreft extra uitstroom naar werk en maatschappelijke participatie.

De Roosendaalse Lijst is verder benieuwd naar mogelijk reeds behaalde resultaten of wanneer deze zijn te verwachten. Daarnaast willen Goossens en de Regt graag weten bij welke resultaten de pilot in de ogen van het college succesvol is verlopen.

Tenslotte wil de fractie antwoord op de vraag welk vervolg burgemeester en wethouders aan de pilot gaan geven, mocht deze succesvol verlopen.