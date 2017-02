Beloning voor grote evenementen om Halderberge te promoten

Het gaat om de Hoevense Fietsvierdaagse, Super Tuesday (carnavalsoptocht) in Hoeven, De Brabantse Ruiterdagen, Triathlon Oud Gastel en de Matthäus Passion in Oudenbosch. De Kapelconcerten in St. Louis krijgen vijfhonderd euro, omdat zij nog in de opstartende fase qua bereik zitten.

Wethouder Jan Paantjens is enthousiast over het plan: “Deze evenementen bereiken enorm veel mensen. Als zij, bijvoorbeeld op hun website, extra aandacht geven aan alles wat Halderberge als recreatiegemeente te bieden heeft, kunnen we heel veel toeristen binnen halen.”

De gemeente Halderberge heeft 10.000 euro begroot om de gemeente te promoten. Het college heeft het idee opgevat om een dele van dat geld in te zetten door middel van het sponsoren van evenementen. “We willen de naamsbekendheid van Halderberge vergroten. We hebben natuurlijk heel veel te bieden aan bezoekers en toeristen, maar de naam Halderberge doet niet direct denken aan de vijf kernen. Daarom willen we evenementen met landelijke aandacht inzetten om daar verandering in te brengen”, aldus wethouder Jan Paantjens.

Website

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de organisaties van de Brabantse Ruiterdagen, de Hoevense Fietsvierdaagse, Triathlon Oud Gastel en Matthäus Passion.

“We willen per evenement duizend euro sponsoren. De organisaties moeten dan zorgen dat zij Halderberge promoten. Bijvoorbeeld een informatieve pagina op de website van de Hoevense Fietsvierdaagse over wat er allemaal nog meer in Halderberge te doen en te bezichtigen is. De naam en het logo van de gemeente komt daar natuurlijk bij te staan en zo kan ieder evenement de naamsbekendheid op haar eigen manier vergroten”, legt Paantjens uit die aangeeft dat de regeling nog verder vorm gegeven wordt.

“We willen wel alvast aangeven dat deze partijen op duizend euro kunnen rekenen, want dat is wel essentieel voor de jaarbegroting van dergelijke evenementen.”

Traditie

Het college kreeg nog twee extra verzoeken wat deze regeling betreft. “De carnavalsoptocht van Hoeven, Super Tuesday, wordt dit jaar uitgezonden op Omroep Brabant. Ook de optochtcommissie krijgt duizend euro om Halderberge uit te dragen. Zo zal voor aanvang van de uitzending een promo-filmpje over alles wat wij te bieden hebben, te zien zijn”, zegt de wethouder.

De mensen achter de Kapelconcerten in St. Louis in Oudenbosch wilden ook graag aanspraak maken op de bijdrage. “We hebben besloten de Kapelconcerten vijfhonderd euro toe te kennen. Zij hebben zeker ook een bovenregionaal karakter, maar nog niet zo’n lange traditie als de andere. Daarom beginnen we even voorzichtig”, zo besluit hij.