Dat waren er 69 meer dan op 1 januari 2016. Het aantal inwoners in de kern Rucphen nam met 67 af. In Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge was juist sprake van een stijging.

Het aantal woningen in de gemeente steeg van 9.536 naar 9.604. Dat zijn er 68 meer dan een jaar eerder. De meeste woningen staan in de kern St. Willebrord, 4.050, en de minste in Schijf: 596.