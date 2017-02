‘Super Tuesday kan onveranderd doorgaan’

Dat zegt wethouder Jan Mollen desgevraagd. De werkzaamheden aan de Bovendonksestraat zijn tegen alle verwachtingen in nog niet afgerond, maar volgens Mollen kunnen de wagens zoals gebruikelijk gewoon in die straat opstellen voordat ze de Sint Janstraat inrijden waar de optocht echt van start gaat.

“De weg is nu al verhard dus we verwachten geen problemen. Dit hebben we ook met de optochtcommissie besproken”, aldus Mollen.

16 november zouden de rioolwerkzaamheden en bijbehorende overlast achter de rug moeten zijn, maar door allerlei onvoorziene omstandigheden is dat niet gelukt. In het voorjaar van 2016 ging de eerste schop in de grond. De werkzaamheden aan het riool in de Hofstraat en de Bovendonksestraat zijn noodzakelijk om een geheel nieuwe riolering aan te leggen waarbij het hemelwater voortaan wordt gescheiden van het afvalwater.

Ook is er een retentiekelder voor 300 kubieke meter water aangelegd. De operatie, die in totaal werd geschat op 1,3 miljoen, moest onder andere een einde maken aan de wateroverlast in het centrum van Hoeven. Het rioolwerk in de Hofstraat en de Bovendonksestraat was namelijk al aan vervanging toe, maar de gemeente wilde van de gelegenheid gebruik maken om de situatie te optimaliseren.

Asbest



Een hele operatie die ongeveer zes maanden zou duren. “Maar het heeft niet echt meegezeten”, zei wethouder Jan Mollen al eerder in De Bode. “We hebben tegenslag gehad met een kabel van Enesco, zijn twee keer asbest tegen gekomen, deden archeologische vondsten in de vorm van een oude herberg … Dat soort dingen werken er niet aan mee natuurlijk. Een en ander heeft tot gevolg dat de weg langer opengebroken is.

Verhard



Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind deze maand achter de rug. Als er nog een tegenslag komt, zou dat betekenen dat de weg voor de carnaval nog niet opengesteld wordt voor verkeer. Volgens Mollen heeft dat hoe dan ook geen gevolgen voor Super Tuesday. “De weg is verhard dus de wagens kunnen daar gewoon opgesteld worden voor de start van de optocht. Dat is ook met de commissie besproken. Kortom: de optocht van Peejenland wordt op dezelfde wijze gereden als het publiek gewend is.”