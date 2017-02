PvdD haalt fors uit naar provincie inzake vliegveld

De partij stelde eerder al vragen over overlast van de luchthaven. De antwoorden die volgden, vielen niet in goede aarde. "Ze versterken ons idee dat de provincie zich te afzijdig houdt en daarmee niet opkomt voor de belangen van de omwonenden. Volgens Gedeputeerde Staten zijn er nagenoeg geen klachten over geluidsoverlast binnen gekomen, maar wij weten via ingewijden over veel meer klachten", zegt de PvdD.

"De klachtenprocedure werkt niet goed en dat is niet in het belang van mensen die rond Seppe wonen", meent Statenlid Marco van der Wel. De Partij voor de Dieren wil dat de vergunning wordt verkleind naar het huidige aantal vluchten en wil af van de speling die opgenomen is.