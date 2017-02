Speulend Sprundel speelt muzikale klucht

Het verhaal speelt zich af op camping Heerlijkheid. De bazin van de camping heet Helga, maar zij heeft verschillende bijnamen. Deze hatelijke bijnamen heeft zij niet voor niets.

Dit zorgt in het verhaal voor herkenbare en lachwekkende situaties met de verschillende kampeerders. Ondanks de regels van Helga, proberen toiletjuffrouw Dora en Chris van de recreatie het de kampeerders alsnog naar hun zin te maken. Dat gaat best goed, totdat Dora vlinderman Heinz leert kennen.

Lachen

"We vinden het vooral leuk om humoristisch stukken te spelen", vertelt de 68-jarige voorzitter van Speulend Sprundel, Christ de Jong. "De wereld is al serieus genoeg en dus vinden we het belangrijk dat onze bezoekers kunnen lachen."

Ook komt het voor dat één van de spelers ineens iets improviseert en afwijkt van de oorspronkelijke tekst. "Dan is het weer de vraag hoe de tegenspeler daarop reageert. Sommige spelers raken helemaal in de war en alleen dat al is lachen." De Jong vertelt erbij dat het niet altijd belangrijk is om de teksten exact uit het hoofd te leren, maar om mee te gaan met de actie van het stuk. 'Als het echt nodig is laten de souffleurs zich wel horen."