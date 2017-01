RBC onder 12 jaar naar groot internationaal toernooi in Spanje

Op het toernooi treden ook grote namen aan zoals Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United en Paris Saint Germain. Er wordt in meerdere poules gespeeld en een aantal wedstrijden wordt zelfs live uitgezonden. Voor de meeste voetballertjes geldt dat dit een kans is die je maar één keer in je leven krijgt. De duels worden gespeeld op diverse plaatsen in Noord-Spanje.

Voor een dergelijk gebeuren moet er natuurlijk flink in de buidel worden getast en daarom worden er sponsors gezocht om dat voor elkaar te krijgen. De voetballertjes zijn intussen zelf ook al fanatiek aan de slag met allerlei acties.

Zo werden er zondag tijdens de wedstrijd RBC-Alliance wafels verkocht aan het publiek, wassen de jongens auto’s, halen ze geld op met lege statiegeldflessen of laten zich door familie en vrienden sponsoren. Maar dat alles is niet genoeg om het geheel te bekostigen.

Enkele sponsors hebben al een toezegging gedaan om het gebeuren financieel te ondersteunen, maar het team is nog steeds op zoek naar welwillende geldschieters. Er is een Facebookpagina, RBC jo 12 droom, in het leven geroepen waarop veel te lezen is. Daar is ook het rekeningnummer te vinden.