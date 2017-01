Oprichter schaakclub Eeuwig Schaak draagt stokje over

Eeuwig Schaak begin in de jaren tachtig van de vorige eeuw. "We begonnen op de zolder van De Louwen", vertelt Cor. Enige tijd later worden leden geworven en dat heeft succes. In 1988 wijkt de club uit naar café-zaal ’t Trefpunt en verblijft daar tot op de dag van vandaag.

Eeuwig Schaak krijgt in de jaren daarna steeds meer leden. De schaaksport is zowel onder de jeugd als de senioren erg populair. Als de club zelf toernooien gaat organiseren, is de belangstelling groot.

"Ik sprak een keer met ’t Trefpunt af dat er bitterballen geserveerd zouden worden", zegt Lazeroms. "Vanaf dat moment noemde iedereen ons toernooi het Bitterballentoernooi. In 2001 namen er zelfs 166 jongens en meisjes uit heel West-Brabant aan deel. Het halve dorp stond vol met auto’s."

Leven

Ben Seleski volgt Cor Lazeroms op als voorzitter. "Ik schaak al vanaf mijn tiende en heb in Breda en in mijn tijd in Zwitserland, ook op schaakclubs gezeten. Die 33 jaar van Cor zal ik niet inhalen", zegt Ben lachend. “Radicale veranderingen ga ik niet aanbrengen en ik wil met hetzelfde bestuur verder. Mijn plannen zijn vooral gericht om het schaken weer opnieuw te laten leven onder de mensen."