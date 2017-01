Halderberge gaat voor nieuw wegwijsbordje

Roosendaal, Halderberge, Rucphen

Groot deel Philip Morris-medewerkers weer aan het werk

Van de 1169 mensen die in 2014 hun baan verloren bij Philip Morris in Bergen op Zoom is ruim drie kwart weer aan het werk. Dat blijkt de rapportage Economische Structuurversterking Delta-regio. Vooral in de logistiek en industrie konden veel oud-medewerkers worden opgenomen. De verwachting is ook dat die sectoren de komende jaren alleen nog maar verder zal groeien