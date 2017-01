Groot deel Philip Morris-medewerkers weer aan het werk

De grote ontslaggolf bij Philip Morris miste zijn effect in de regio niet. Niet alleen in Bergen op Zoom zaten in één klap 487 mensen thuis, ook in de gemeente Tholen (131), gemeente Roosendaal (114), gemeente Woensdrecht (104) en gemeente Steenbergen (67) werden veel medewerkers getroffen.

Op 1 september 2016 hadden 788 mensen weer een nieuwe baan gevonden, al hebben zij in veel gevallen wel twintig tot dertig procent van hun inkomen moeten inleveren en hebben zij vaak te maken met grotere reisafstanden. Toch hebben in totaal zo’n 250 werkgevers in de regio één of meerdere oud-medewerkers onder contract genomen.