Joannes en Bernardus samen als TaLente

Onder het toeziend oog van leerlingen, (oud)onderwijzers, bestuurders, (groot)ouders en overige belanghebbenden en belangstellenden werd als naam TaLente onthuld. Daar ging een spannende sketch tussen de huidige directeuren Niels Groels en Jan Peeters aan vooraf.



De zoektocht naar een nieuwe naam is aan het begin van dit schooljaar gestart. Uit meer dan 130 inzendingen is de suggestie van onderwijzer Jac Bastiaansen van de Bernardusschool, uiteindelijk gekozen: TaLente. Deze naam bestaat uit twee elementen en kent om die reden twee hoofdletters.

“Lente: de leerlingen staan aan het begin van hun leven en leggen daar de basis om tot volle groei te kunnen komen. Talent: alle leerlingen hebben eigen talenten waar we samen naar op zoek gaan, zodat ze ze zelf kunnen uitbouwen en ten volste kunnen gebruiken. Die talenten maken elke leerling uniek en zijn een uitdaging voor ons als school om hierbij aan te sluiten,” is de argumentatie voor de keuze en voor de schrijfwijze.

Animatiefilm



De bekendmaking van de nieuwe naam, kende sterke gelijkenis met het kinderspektakel op carnavalszaterdag op dezelfde locatie: een goed gevulde sporthal met joelende kinderen, beeld, muziek en toneelspel. Jan Peeters, die ook directeur van de fusieschool wordt en Niels Groels, die vertrekt naar de Aventurijn in Standdaarbuiten, waren op het idee gekomen om oude spulletjes van beide scholen in een ‘fusiemachine’ te mengen, in de hoop dat daar de naam uitkwam. Zo verdwenen achtereenvolgens een schoolgids, stickers en een t-shirt van de Bernardus en een stropdas, pet en shirt van de Joannes in de machine. Toen dat geen effect bleek te hebben gingen ook nog een ‘samen op weg’- ballon, -etui en -poster erbij.

Uiteindelijk kwam er een cd uit het apparaat, waarop een schitterende animatiefilm stond, waarbij aan het eind de naam TaLente op een groot scherm geprojecteerd werd. Daar werd door de aanwezigen met groot enthousiasme en met een klaterend applaus op gereageerd. Juffrouw Maja van de Bernardus is onlangs bevallen van haar zoon Tiest. “Ik meld hem direct aan als eerste nieuwe leerling van TaLente,” zegt ze lachend. “Probleem is echter wel dat ik in Steenbergen woon.”

Huisstijl



Aansluitend werden nieuwe paarse TaLente t-shirtjes en kleurrijke TaLente vlaggen onthuld. “Bij een feestje hoort natuurlijk ook een liedje,” riep Jan Peeters. Even later zongen alle kinderen het nieuwe TaLente-liedje mee: Maar eerst nog een geweldig knallend feest. Joannes en Bernardus het is wel mooi geweest. Nu eerst een dol en daverend festijn, omdat we trots op TaLente zijn.

Tot slot ging men in een feestelijke stoet naar het sportveld om daar door het loslaten van ballonnen ‘wereldkundig’ te maken dat de fusie afgerond was. Gelijktijdig met de naam, vlaggen en tenues werd een compleet nieuwe huisstijl geïntroduceerd en ging de website www.bstalente.nl de lucht in.

200 jaar



Met de nieuwe school en nieuwe naam is een einde gekomen aan opgeteld meer dan 200 jaar geschiedenis qua naam en achtergrond van de Joannes (oorspronkelijk een jongensschool) en de Bernardus (oorspronkelijk een meisjesschool). Aan het begin van komend schooljaar gaat TaLente samen met basisschool de Linde en voetbalclub SC Gastel de overstap nemen naar het nieuwe gebouw naast de sportvelden.