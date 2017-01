Volle zaal voor ’t Schijfs toneel

Een klucht van ’t Schijfs toneel, dat dit weekend haar 37ste voorstelling ten tonele bracht. De zaal van d’n Hoge Dries is op deze zondagmiddag afgeladen vol. Het is de laatste voorstelling van vier die twee weekenden achtereen werden opgevoerd.

De klucht geeft een kijkje in het leven van Isabel Verbloesem die zich stierlijk verveelt in haar veel te grote huis sinds haar zoon in Frankrijk is gaan wonen. Haar man is veel uithuizig en zij overweegt een Bed & Breakfast te beginnen.

Een klucht vol verwarringen dat leidt tot grote hilariteit bij de bezoekers.