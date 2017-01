CycleSensation blijkt naast goed doel ook sportief evenement voor hele gezin

Het was er ‘afgeladen vol’ en naast de sportieve prestaties was er ook alle ruimte om gezellig met familieleden, kennissen en bekenden te genieten. Want opvallend veel mensen kennen elkaar, en bij navraag blijkt dat vooral te komen door het evenement zelf.

Team Doelbewust, Samen Sterk Tegen Kanker, organiseerde deze CycleSensation voor de 8e keer. Net als vorig jaar bestond het uit 4 blokken van 3 uur, waarbij ieder uur telkens 180 fietsers niet alleen kwamen fietsen, maar zich ook hadden later sponsoren om geld voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten bijeen te brengen.

Ruimte voor kinderen

Vanaf 12 uur werden de fietsen bezet door kinderen van basis- en middelbare scholen. Zij hoefden geen inschrijfgeld te betalen, maar werden wel uitgedaagd om een donatie te doen. "Het volledige bedrag dat de kinderen en hun scholen bij elkaar brengen, wordt geheel aan KIKA geschonken", wist de enthousiaste Tom Moerkens van de organisatie te melden.

"Zoals het er nu naar uitziet, zou dat bedrag zo maar eens de 12,5 duizend euro kunnen benaderen", sprak hij aan het begin van de middag. Dat hij daar volledig gelijk in heeft gekregen blijkt wel wanneer inderdaad na het 3e blok het bedrag van € 21.970 aan KIKA wordt overhandigd.

Enkele ouders die hun kinderen van achter de hekken staan aan te moedigen benadrukken dat er gelukkig nog steeds veel kinderen zijn die op een positieve manier een bijdrage willen leveren. Overigens was dat ook de sfeer van deze 8e editie.

Een duidelijk ‘Ons kent ons’- verhaal, waardoor het zo druk bezocht wordt. Het evenement zelf was dit jaar nagenoeg uitverkocht, waardoor de opbrengst telkens weer hoger wordt. Aardig was het verhaal van een opa die genoot van de inzet van zijn eigen kleinkinderen. "Ze weten waar ze het voor doen, want ook bij ons in de familie zijn we met die ziekte geconfronteerd."

Organisatie en opbrengst

Algemeen organisator Moerkens had zaterdag in feite een gemakkelijke dag. "We beginnen net na de zomervakantie met onze voorbereidingen. Hebben alle onderdelen nauwkeurig uitgewerkt en weten ook wie wat gaat doen."

"Zodra al die activiteiten zijn gerealiseerd, kan de CycleSensation beginnen. Maar alles bij elkaar kan dat natuurlijk alleen dankzij de 40 vrijwilligers, de medewerking van de sportscholen en hun instructeurs, de dj’s en artiesten en iedereen die een bijdrage levert."

De deelnemers en belangstellenden merken van die voorbereiding heel weinig. "Het loopt net als de andere jaren heel gesmeerd", weet Ingrid te melden, die op zoek is naar haar dochter. En ook de knusheid van de beperkte ruimte in de kerk waar de belangstellenden kunnen gaan staan draagt bij aan een aangename en weldadige sfeer.

Dat veel mensen komen kijken naar familieleden of kennissen is vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt ook voor het geld dat wordt ingezameld en de wijze waarop Team DoelBewust dat doet. Dat alles wordt onderstreept door het feit dat men zich afgelopen zaterdag ook al kon inschrijven voor de 9e editie van CycleSensation 2018