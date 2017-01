57 statushouders voor Halderberge

In de eerste helft van dit jaar moeten er 23 gehuisvest worden, in de tweede helft moeten dat er 34 zijn. De gemeente benadrukt dat het om een prognose gaat en dat de cijfers nog gewijzigd kunnen worden. In 2016 kreeg de gemeente Halderberge een taakstelling van 75 asielzoekers met verblijfsvergunning.

47 daarvan kwamen er in Hoeven te wonen, 24 kregen een plek in Hoeven. In 2015 werden er 41 ondergebracht in Oudenbosch, 5 in Bosschenhoofd, 1 in Oud Gastel, 5 in Stampersgat. In Hoeven werden dat jaar geen statushouders gehuisvest.