Opnieuw verdachte aangehouden voor woningoverval in 2015

Een 28-jarige man uit St. Willebrord is donderdag omstreeks 23.00 uur met toestemming van de officier van justitie aangehouden in verband met de verdenking van betrokkenheid bij een poging tot een gewapende overval op een woning aan de Achtmaalseweg in Zundert, in 2015. Dinsdag 17 januari werd in deze zaak in de PIin Vught al een 46-jarige man gearresteerd.