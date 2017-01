Elizeba Cherono gaat voor marathons

De van oorsprong Keniase is inmiddels druk aan het trainen. Het afgelopen jaar schitterde zij al op het EK cross in Italië waar zij tiende werd. "Ik wil graag de bekende toernooien gaan lopen: de internationale wedstrijden", vertelt Elizeba.

Zij kwam enkele jaren geleden naar Nederland om zich te voegen bij haar vriend Menno Franken, een bekende sportfysiotherapeut. De twee leerden elkaar in het geboorteland van Elizeba kennen.

De eerste drie jaar woonde zij bij de ouders van Menno in Sprundel. Vorig jaar kocht het stel een huis in de Roosendaalse wijk Kortendijk en verhuisde naar de stad toe.

Sportcarrière

In Kenia deed Elizeba al aan hardlopen. Op deze manier kwam zij met Menno in contact. Hij liep in het Afrikaanse land stage. Ze werden verliefd op elkaar en besloten samen in Nederland een toekomst op te bouwen. De afgelopen jaren kwam de sportcarrière van Elizeba in een stroomversnelling.

In 2011 boekte zij de eerste overwinningen. Zo kwam zij als eerste over de finish bij de Singelloop in Breda. Dit jaar kreeg Elizeba de Nederlandse nationaliteit. Die bekroonde zij meteen met een Nederlandse titel op de tien-kilometer-hardlopen in Schoorl in een tijd van 34.02 minuten.

Het EK in de Italiaanse stad Chia was voor haar een nieuw hoogtepunt: "Het was geweldig om mee te maken. Alles was goed geregeld. In totaal waren we met vier Nederlandse dames die van start gingen op het EK. Ik was de enige in de crossloop. Er was ook veel publiek mee die ons toejuichten in het oranje. Met de tiende plek was ik tevreden."

Grote afstanden

Elizeba traint in Roosendaal fanatiek hard. Per dag loopt zij twee keer een grote afstand. In totaal legt zij zo’n 140 kilometer per week af. Het liefste rent zij door de natuur over onverharde paden: "Het zand loopt een stuk prettiger dan de weg. Ik loop graag door Visdonk, de Rucphense Bossen, de Pannenhoef en over de Kalmthoutse Heide."

Haar vriend Menno is ook Elizeba’s trainer. Zo stelt hij de oefenschema’s op. Hij reist ook geregeld met Elizeba naar wedstrijden in binnen- en buitenland. Op internationale hardloopevenementen liet Elizeba zich ook gelden. Zij pakte zij de eerste plaats in de halve marathon van Berlijn en won zij de Great Birmingham Run.

Een kleine teleurstelling was er ook dit jaar. Bij haar debuut in de halve marathon op het EK Atletiek in Amsterdam werd zij 26e: "Ik was die dag ziek en ik ben toch gestart. Helaas merk je dat dan meteen."

Conditietraining

De atlete is dan ook veel bezig met haar conditie. Ook let ze er op dat ze gezond eet. Ze loopt niet alleen elke dag hard, maar doet bijvoorbeeld ook aan krachttraining: "Daarin heb ik een goede balans gevonden." Elizeba traint ook geregeld op de atletiekbaan van THOR.

"Dat is een fijne vereniging om te sporten. Zo ben ik ook een keer gehuldigd. Dat was heel leuk om mee te maken." Ook werd ze gevraagd om het startschot te lossen voor de Halve Marathon van Roosendaal. De komende maanden bekijkt Elizeba welke wedstrijden ze in 2017 wil lopen.

Ze droomt ervan om bijvoorbeeld te starten in de Marathon van New York. "En de Olympische Spelen in Tokio wil ik heel graag meemaken!"