Jan Linders al kwart eeuw voor de klas

Als enige mannelijke leerkracht én als enige Gastelaar wordt hij steeds meer beschouwd als aanspreekpunt en boegbeeld van deze openbare school.

Na het behalen van zijn havo-diploma wist Jan aanvankelijk niet wat hij wilde worden. “In die tijd was ik een sportief type en leek beroepsofficier of een studie aan een sportacademie me wel wat. Ook vond ikzelf dat ik goed kon tekenen, dus het vak van reclametekenaar trok mij ook wel aan.”

Door uitloting en andere oorzaken is het dat allemaal niet geworden en kwam hij uiteindelijk in het onderwijs terecht. “Dat bleek de juiste keuze te zijn. Hier kan ik leiding geven, mijn creativiteit kwijt en met kinderen, waar ik het altijd al goed mee kon vinden, bezig zijn."

Badmeester

Na het behalen van zijn onderwijzersakte, moest Jan eerst een jaar in militaire dienst. Eenmaal afgezwaaid kwam hij erachter dat er een overschot aan leerkrachten was en er geen werk voorhanden was. “In de zomer van 1989 was ik badmeester in ons plaatselijk zwembad en daardoor kon ik later via via 13 uurtjes in gaan vullen op de Linde, om hier, na een jaartje drie dagen per week op een school in Putte te hebben gestaan, nooit meer weg te gaan.