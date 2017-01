Aanpak van monument aan de Kerkstraat in Oud Gastel

Deze gingen bij de brand in mei 2013 verloren. Sindsdien is er niets meer met het pand gebeurd en is het alleen maar verder afgetakeld. De gemeente, tevens eigenaar van het pand, wil het beeldbepalende gebouw echter zo snel mogelijk weer verkopen, zodat er een mooie invulling aangegeven kan worden. Om ervoor te zorgen dat het gebouw niet verloren gaat, gaat bouwbedrijf Bartelen nu met het pand aan de slag.

Het pand aan de Kerkstraat 3-5a in het centrum van Oud Gastel heeft een rijke historie. “Om de regie terug te kunnen krijgen om het gebouw dat erg beeldbepalend is voor het centrum, hebben wij het in 2015 als gemeente aangekocht. Het idee was om het in ere te herstellen. Eerlijk is eerlijk, het ziet er nu niet uit. Bovendien is het gebouw er zo slecht aan toe, dat we er nu wel iets aan moeten gaan doen, want anders hoeft het niet meer. Daarom gaan we vooruitlopend op het ontwikkelen van de Bernarduslocatie nu al aan de slag.”

Aanbesteding



De gemeente startte in 2016 een aanbestedingsprocedure. “We hoopten ideeën te krijgen over wat we met dit gebouw zouden gaan doen, maar dat heeft niet opgeleverd wat we ervan verwacht hadden. Er waren drie partijen, maar daar kwamen we niet echt verder mee”, zo weet wethouder Hans Wierikx.

Marktconsultatie



De gemeente vond Karel Bartelen, die ook het nabijgelegen Onder de Toren voor zijn rekening nam, een partij om het monument te conserveren tegen verder verval. “Karel draagt Oud Gastel een warm hart toe en heeft ervaring met dergelijke projecten”, aldus de wethouder. “Omdat de uiteindelijke bestemming natuurlijk nog niet bekend is doen we alleen de basis. Dus een nieuw dak, nieuwe verdiepingvloeren, dat soort dingen. Dan kunnen we er straks nog alle kanten mee op. Het gaat namelijk mee in de marktconsultatie”, legt hij uit. Marktconsultatie houdt in dat de gemeente verschillende partijen gaat benaderen om vrijblijvend hun visie te geven op de invulling van het terrein. De gemeente verzamelt deze ideeën en zal uiteindelijk een plan gaan maken met deze ideeën voor de definitieve invulling. Dit betekent niet dat er zomaar één van de ideeën uitgekozen gaat worden: het kan zo zijn dat van alle ingediende plannen er een combinatie gemaakt gaat worden.

Spannend



Tot die tijd gaat Bouwservice Bartelen aan de slag. “We hebben goede foto’s om het pand, in ieder geval qua voor- en zijaanzicht, er weer uit te laten zien zoals het ooit was. Het beeld in de voorgevel ligt nu op de gemeentewerf, maar keert terug. De contouren van de kozijnen blijven zoals het waren, evenals de dakvorm en dat soort dingen”, zegt Bartelen die het project deels in wil zetten als leerwerkproject. “Ik kijk ernaar uit, ik heb er zelf nog op school gezeten en dat maakt het wel extra spannend.” Met de verbouwing is 267.000 euro gemoeid en zal tot ongeveer medio augustus duren.

Appartementen



Wierikx benadrukt dat de invulling nog geheel open ligt. “Het is voor de handliggend om er appartementen in te realiseren. Bijvoorbeeld voor senioren die graag weer terug willen keren naar het centrum van het dorp. Dat komt echter allemaal nog aan bod, eerst het gebouw weer veilig en netjes maken”, zo besluit hij.