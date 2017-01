Jeffrey Zwegers weg bij Draai van de Kaai

"Ik kan het helaas niet meer combineren met mijn baan en gezin”, geeft hij aan. In totaal was hij zestien jaar betrokken bij de organisatie.

Hij begon op zijn 16e als vrijwilliger met het trekken van kabeltjes om grote beeldschermen op te hangen. "Dat deden we samen met een werkploegje van de dansschool."

Portefeuilles

Uiteindelijk verrichte hij jarenlang hand- en spandiensten voor de Draai. Zo rolde hij uiteindelijk het bestuur van de Draai van de Kaai in. Daar zat toentertijd ook zijn goede vriend Arwen van Gestel in. In de jaren in het bestuur had Jeffrey verschillende portefeuilles. Zo was hij verantwoordelijk voor personeelszaken, veiligheid en vergunningen en uiteindelijk voor de wielerzaken. De laatste twee jaar bekleedde hij ook de functie van vicevoorzitter.