BOA's in Rucphen gaan wijkgericht werken

"We vinden het belangrijk dat zij zichtbaar zijn op straat en dat de inwoners hen kennen. Op deze manier hebben de bewoners ook een vast aanspreekpunt", licht burgemeester Marjolein van der Meer Mohr deze stap toe. Als dat nodig is, kunnen de BOA’s ook in andere kernen worden ingezet of zelfs buiten de gemeente.

Met deze aanpak sluit de gemeente aan op de werkwijze van de politie. Die werken al met wijkagenten. Rucphen telt in totaal drie BOA’s. Volgens burgemeester Van der Meer Mohr kunnen de medewerkers van toezicht en handhaving meer kennis op doen als zij worden ingezet voor een specifieke kern.

Sint Willebrord heeft als grootste dorp in de gemeente een eigen BOA in de vorm van Jamie-Lee van As. Sofie de Bruijn houdt zich bezig met Rucphen en Zegge en Luuk van Beers met Sprundel en Schijf.

Samenwerking

De BOA houdt toezicht op straat en treedt op bij drugs- en alcoholproblemen in de gemeente. Ook kan de gemeentelijke handhaver optreden bij parkeerproblemen, te vroeg buitengezet afval, zwerfvuil en bij overlast door hondenpoep. Verder is de BOA een vast aanspreekpunt voor de wijk en werkt samen met andere partijen, zoals de buurtpreventie, de gebiedsregisseur, het dorpswerk en de wijkverpleegkundige.

De wijk-BOA draagt bij aan de leefbaarheid in de dorpen en zet zich in om verloedering en overlast te voorkomen in de directe omgeving. Binnenkort start de gemeente een communicatiecampagne om meer bekendheid te geven aan de medewerkers van toezicht en handhaving.

Wijkagenten

Verder is er een wisseling geweest in het team van wijkagenten. De dorpen Sprundel en Schijf beschikken over een nieuwe diender. Linda Mensen volgt Peggy Tak in deze gebieden op. Verder blijven Johan Damen en Fred van Opstal actief in Sint Willebrord en Jeroen Welling in de kernen Rucphen en Zegge. Zij houden zich bezig met zwaardere problematiek, zoals het aanpakken van criminaliteit, toezicht op verkeersveiligheid en surveilleren in de wijk.