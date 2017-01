Studio's voor arbeidsmigranten op Domein Zonneland

Dat hebben eigenaren Henriette Petersen en Grzegorz Pawnuk bekend gemaakt. Het hotel dat er in verleden was gevestigd wordt volledig afgebroken. In de voormalige dienstwoning komt en recreatieruimte.

Het is de bedoeling dat de bewoners er ongeveer een jaar verblijven. Het hoofdkantoor van POLLUX uitzendbureau is vanaf 2005 gevestigd in Roosendaal. POLLUX werkt vooral met Poolse uitzendkrachten. Op het moment dat de koopakte vorige week werd ondertekend zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de bouwplannen.

Henriette Petersen en Grzegorz Pawnuk vormen samen de directie en zijn tevens eigenaar van POLLUX. Het uitzendbureau heeft inmiddels twaalf jaar ervaring, zolang het in Roosendaal gevestigd is, met opvang en huisvesting van de arbeidsmigranten.

"Met name die ervaring heeft ons geholpen bij de ontwikkeling van het plan om in eigen beheer studio’s te bouwen op het voormalige terrein van Domein Zonneland. Ons personeel kan daar in tweetallen zo’n studio betrekken en we willen ze daarbij nadrukkelijk een thuisgevoel geven", verwoordt mevrouw Petersen.

Betrokkenheid

Wethouder Theunis bevestigt de betrokkenheid van de gemeente bij het hele plan: "Het bestemmingsplan hoeft niet te worden aangepast omdat de bouw daarin is voorzien, maar natuurlijk zal er wel gekeken worden naar de praktische invulling ervan. De welstandscommissie zal dit uiteraard conform de wetgeving toetsen."

Voor de wethouder, maar zeker ook voor het uitzendbureau komt de uitvoering ervan precies op het juiste moment. "Roosendaal zit duidelijk in een nieuwe groeifase. Er komen veel nieuwe en grote bedrijven binnen de stadsgrenzen, waardoor de behoefte aan gecertificeerd personeel alleen maar toeneemt."

Mevrouw Petersen bevestigt dat. "Die groei in de markt vraagt om een gedegen en goede aanpak voor de wijze waarop wij ons personeel van dienst kunnen zijn. Het past ook binnen de kernwaarden van ons bedrijf: respect, menselijk, betrouwbaar en grensverleggend."

Vanuit die basis is het plan bedacht en hoopt men dat eind 2017 de sleutels zullen worden overhandigd. Architect en bouwadviseur zijn inmiddels begonnen aan de invulling van de locatie en uitwerking van het bouwplan.