Halderbergse gemeenteraad moet extraatjes even parkeren

Door fikse tegenvallers in de begroting komt het college echter geld te kort. In 2017 en 2018 zouden er overschotten zijn van 83.000 en 675.000 euro, maar zoals het er nu naar uit ziet moet B&W juist op zoek naar respectievelijk 360.000 en 57.000 euro. Pas vanaf 2019 worden er positieve saldi verwacht. Wethouder Jan Mollen is teleurgesteld, maar geeft aan dat met namelijk landelijke veranderingen hier debet aan zijn.

De gemeenteraad had middels een motie aangegeven mee te willen beslissen over hoe de gemeente Halderberge om moet gaan met het geld dat ‘over’ zou zijn. De meerjarenbegroting liet namelijk de komende jaren aardige plussen zien. Het college laat nu echter weten dat de vlag er na recente landelijke ontwikkelingen toch echt anders bij hangt.

WVS

Wethouder Jan Mollen: "In plaats van een positief saldo in 2017 moeten we het nu doen met een negatief saldo. Vooral de pot maatschappelijke ondersteuning en wel zijn ziet er gewoon heel anders uit. Bijvoorbeeld op het gebied van de WVS hebben we een aantal aanpassingen moeten doen. Zo hebben we meer mensen in dienst dan waarvoor we een uitkering krijgen. Ook krijgen we een lagere uitkering uit het gemeentefonds."

Mollen vraagt zich hardop af of B&W nu wel invulling kan geven aan de motie. "Dat willen we graag aan de raad overlaten natuurlijk, maar het is wel iets om te bespreken", zegt hij. De Halderbergse begroting laat pas vanaf 2019 een plus zien van 499.000 euro en in 2020 van ruim een miljoen euro.

"Misschien is het zinvol om het investeren van die gelden later te bespreken. Die extraatjes komen wel, maar we moeten er dus wat langer op wachten dan we aanvankelijk dachten", besluit Mollen. Het college wil de raad nu laten beslissen over de eventuele uitvoering van de motie.