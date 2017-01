Nieuwe Democraten vinden parkeerregime onduidelijk

Volgens hem is de informatie op de website parkerenroosendaal.nl 'nauwelijks toegankelijk en begrijpelijk.' In raadsvragen stelt hij wethouder Cees Lok van Bereikbaarheid en Mobiliteit voor om de informatie en communicatie op een zodanige manier aan te passen, zodat het parkeerbeleid voor iedereen overzichtelijk wordt.

Vanaf dit jaar geldt er een nieuwe parkeerregime in de binnenstad. Die is aangepast op de wekelijkse koopzondagen. De auto wegzetten in de parkeergarage kost op de zondag twee euro en op straat tussen twaalf en vijf uur 2,10 euro per uur.

Alle informatie over de parkeermogelijkheden op straat laat volgens Schijvenaars te wensen over: "Alleen gebruik maken van de garages voorkomt onaangename verrassingen zoals torenhoge boetes. Parkeren op straat is voor de gemiddelde automobilist een bijzondere beleving om het maar uitdagend te beschrijven."

Verrassingen

Schijvenaars is bang dat bezoekers aan de binnenstad door de bomen het bos niet meer zien: "De recente wijziging betekent dat goedwillende bezoekers elke keer weer te maken kunnen krijgen met verrassingen. Een gezellig bezoek aan de familie of een kopje koffie bij opa en oma kan behoorlijk in de papieren lopen. En dat allemaal omdat de informatie en communicatie over de talloze parkeeropties ondoorgrondelijk zijn geworden."

Dat geldt volgens hem ook voor de recent ingevoerde bezoekersregeling. Gasten van bewoners mogen op zondag gratis parkeren. Wie in de binnenstad over een parkeervergunning beschikt, mag op zondag één kenteken van een wagen van een bezoeker aanmelden.

Er is gekozen voor maximaal één auto per keer, omdat het parkeren in de woonstraten beperkt is. De partijleider van de Nieuwe Democraten stelt voor in het kader van de gastvrijheid bij nieuwe regelingen een gewenningsperiode in te voeren voor twee maanden.

Stewards

De partij stelt wethouder Lok voor de informatie en communicatie aan te passen, zodat het parkeerregime voor iedereen duidelijk wordt. Ook vraagt Schijvenaars of het mogelijk is of het kort parkeren niet vriendelijker en goedkoper kan worden gemaakt. Verder ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de parkeercontroleurs.

Hij stelt voor om hun rol te veranderen in ‘stewards’ die bewoners en bezoekers gastvrij tegemoet treden op het moment dat zij per ongeluk een parkeerregel overtreden. Deze nieuwe manier van werken zou vooral moeten gelden op het moment dat er een nieuw regime wordt ingevoerd voor het wegzetten van de auto.

Daarnaast wil Schijvenaars weten wat de extra inkomsten in de parkeergarages en het parkeren op straat in verhouding tot het aantal toegenomen parkeerders zijn. Wethouder Lok heeft de raadsvragen nog in beraad.