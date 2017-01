Buren tegen komst tennispark TV Rico

Inmiddels hebben leden van Tennisvereniging (TV) Rico de buurt op de hoogte gebracht. ‘Onbegrijpelijk’ vinden gedupeerde buurtbewoners die er al slapeloze nachten van hebben. ‘Waarom niet gewoon naar De Binnentuin, de gemeente schept hiermee een precedent ’, zo is hun stelling.

"Dit kan toch niet waar zijn", zo uit woordvoerder van de benadeelde buurt, Marcel Renzenbrink, zijn ongeloof. "Zowat de gehele gemeenteraad, op D66 na, is met dit voorstel akkoord gegaan. Een voorstel vanuit TV Rico die als argument aandraagt een lokale vereniging te zijn en daarom thuishoort in de dorpskern. Volgens de richtlijnen Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is deze locatie echter niet geschikt voor een tennispark."

Confronterend

Vooral over de manier waarop gecommuniceerd wordt deelt de buurt haar ongenoegen. "Leden van de tennisvereniging brachten ons persoonlijk op de hoogte. De manier was nogal confronterend. We hadden volgens hen de keuze uit woningbouw of een tenniscomplex", verklaart Renzenbrink. Ook over de communicatie vanuit de gemeente Rucphen uit hij zijn ongenoegen.

“We moeten alle informatie uit de media vernemen. Blijkbaar was de gemeente gedeeltelijk eigenaar van dit stuk agrarische grond. Inmiddels heeft de gemeente het andere deel gekocht voor de aanleg van tennisbanen om tegemoet te komen aan de wensen van de vereniging. Wij snappen niet dat daar ineens wel geld voor beschikbaar is terwijl een kleine kilometer verderop een prachtig sportcluster ligt met genoeg ruimte voor een tenniscomplex”, hierbij doelend op De Binnentuin.

De buurt gaat juridische stappen ondernemen zodra de plannen concreet zijn. Renzenbrink is goed voorbereid en toont de jurisprudentie, uitgesproken door de Raad van State, dat in hun voordeel pleit. “Er zijn regels op dit gebied. Een tenniscomplex moet voldoen aan een afstand van minstens vijftig meter van de woningen. Dit in het kader van licht- en geluidsoverlast, netjes omschreven in de nieuwe richtlijnen opgesteld door de VNG.”

Het is de bedoeling dat het nieuwe sportpark bereikbaar wordt via de Noorderstraat. Renzenbrink heeft zijn bedenkingen over de communicatie: "Blijkbaar staat er begin februari een overleg met gemeente en de tennisvereniging op de agenda. Maar wij weten van niets."

Inloopavond

René Lazeroms, wethouder Sport geeft uitleg: "Op 9 februari staat er een inloopavond gepland in De Lanteern waarbij Tennisvereniging Rico tekst en uitleg geeft over haar initiatief. Toen bekend werd dat de huidige exploitant van Tenniscentrum Rico te kennen gaf niet te verhuizen naar De Binnentuin, klopte de vereniging bij ons aan. Rond juni 2016 zijn we rond de tafel gegaan en dit resulteerde uiteindelijk in dit plan. De gemeenteraad heeft de afweging gemaakt, en ook zij vinden dat TV Rico een lokale sportvereniging is en daarom thuishoort op een lokale plek."

Op de huidige locatie bevindt zich een tennishal met binnenbanen en een inpandig fitnesscentrum. Volgens de wethouder valt het met de parkeeroverlast wel mee. "Er komen alleen maar buitenbanen. Dit scheelt bezoekers van de overdekte banen en de sportschool die overigens verhuist naar het voormalige pand van de Aldi in Sint Willebrord."