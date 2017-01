Crematorium Zegestede krijgt troostrijke wand

In het gebouw komt een belevingsroute die de stemming van de nabestaanden volgt: ; van ingetogen, sereen en stil bij aanvang van de plechtigheid tot, mogelijk zelfs het vieren van het leven bij de afronding van de condoleance.

Om hieraan vorm te geven is er onder andere een speciaal kunstwerk ontworpen dat wordt geïntegreerd in de volledig glazen achterpui. Dinsdag werd een deel van deze wand in de aula onthuld. Deze muur bevindt zich in de ruimte waar de overledene en de naaste nabestaanden worden ontvangen en van waaruit de overledene ook weer vertrekt. De wand is een opengewerkte muur die bestaat uit schaduwen van 1001 dingen en is ontworpen door Edward Janssen van Buro Ontward uit Amsterdam.

Renovatie

Het gebouw is straks geschikt voor groepen tot maximaal honderd personen. Het gehele gebouw staat, voor een overeengekomen tijdsduur, exclusief tot beschikking van de familie.

Het afscheid kan geheel naar de wensen van de nabestaanden/overledene worden ingevuld. Het streven is dat de vernieuwde aula in mei in gebruik zal worden genomen. De huidige aula dateert uit 1977 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is besloten tot een complete renovatie. In oktober is gestart met de metamorfose.

Met respect voor de verfijnde detaillering van het oorspronkelijk ontwerp wordt het gebouw onder andere voorzien van een nieuw volledig geïsoleerd dak en een luchtbehandelingssystemen die de comfort van de bezoekers waarborgt bij zowel zeer warm als zeer koud weer en een volledig uitgeruste keuken.