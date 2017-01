Tentoonstelling over carnaval in Tongerlohuys

Hierdoor krijgen bezoekers een goed beeld van alles wat er op carnavalsgebied gebeurt in Tullepetoanestad. STOEP beschikt over een uitgebreide collectie films, singles, kostuums, foto’s, publicaties en insignes. Op deze manier wordt een mooi beeld geschetst over de plaatselijke carnavalstraditie.

De stichting die zich inzet voor behoud van het carnavalesk erfgoed is helemaal los gegaan in het Roosendaalse museum. Zo laat STOEP onder meer zien wat Tullepetaone allemaal doorstaan om een kaartje te bemachtigen voor het befaamde Priense Swaree. "Een ijskoude nacht in de parkeergarage doorbrengen hoort daarbij en natuurlijk kun je als bezoeker zelf ook even ‘proefliggen."

Verder kun je bronzen mini-Tullepetaone, trofeeën en carnavalsposters bekijken en enkele carnavalsoutfits bewonderen. Voor kinderen is er een leutige carnavalskleurplaat”, meldt de organisatie.

Polyester Tullepetaon

Bezoekers van museum Tongerlohuys worden begroet door de aanwezigheid van de polyester Tullepetaon. Die is geplaatst op het pleintje voor het Erfgoedcentrum. Die verraadt eigenlijk al wat er de komende tijd allemaal te zien is in het Tongerlohuys. De expositie is te bezoeken van woensdag 18 tot vrijdag 24 januari. Ook in de In ’t Heyderadeyzaal worden objecten van STOEP tentoongesteld.