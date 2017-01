Sint Franciscusparochie start met gezamenlijke viering

Voorganger in de dienst is vicaris Paul Verbeek. Het pastoraal team van de regio Rucphen assisteert hem. De dienst begint zaterdagavond om 19.00 uur. Na afloop is er een feestelijk samenzijn in gemeenschapshuis de Lanteern.

De Sint Franciscusparochie is ontstaan uit een fusie tussen de parochies H. Martinus uit Rucphen, H. Martinus uit Schijf, H. Joannes de Doper uit Sprundel, H. Willibrordus uit Sint Willebrord en H. Maria Boodschap uit Zegge. Zij werkten eerder al intensief samen en vormden de Inter Parochiële Vereniging Rucphen.

Goedkeuring

Vorig jaar konden parochianen stemmen op de naam van de fusieparochie. Zij spraken een duidelijke voorkeur uit voor de naam 'Franciscus'. Bisschop Johannes Liesen gaf daarna zijn goedkeuring aan de naam.

De kerken en kapellen in de vijf kerkdorpen in de gemeente Rucphen behouden wel hun eigen naam. Inmiddels heeft de Sint Franciscusparochie ook een nieuw logo. Die bestaat uit een gestileerde Franse lelie, symbool van de maagd Maria en van de zuiverheid. Voor iedere parochiekern is er één lelie.